سلامة بنت هزاع تزور مرضى «التأهيل التخصصي» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

زارت الشيخة سلامة بنت هزاع آل نهيان، مرضى مستشفى التأهيل التخصصي في أبوظبي، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وثمنت الدور الذي يقوم به المستشفى في مجال إعادة التأهيل الطبي للحالات المعقدة كالإصابات الدماغية والنخاع الشوكي، إضافة إلى إصابات العظام والقلب والرئة.

وتفقدت، خلال زيارتها، الخدمات التي يقدمها المستشفى، وأثنت على جهود الفريق الطبي لما يقدمه من خدمات للمرضى داخل الدولة، بمعايير عالمية.

وأوضح الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال هيلث، أن مستشفى التأهيل التخصصي في أبوظبي، استطاع تحقيق نسب شفاء عالية لمرضى إعادة التأهيل من مختلف دول المنطقة، وهذا ناتج عن الشراكة الدولية مع مجموعة شيرلي ريان أبيلتي لاب «معهد شيكاغو للتأهيل سابقاً» في أميركا، واستخدام أحدث التقنيات المعتمدة على الواقع الافتراضي، فضلاً عن الكوادر الطبية المتميزة. ولفت القاسمي إلى أهمية وجود مستشفى تأهيلي متكامل في أبوظبي يطبق أفضل المعايير العالمية في تأهيل مختلف حالات الإصابة.

وأوضح أن مرضى إعادة التأهيل غير مضطرين للسفر بعد الآن لتلقي العلاج في الخارج، حيث إنه تم استقطاب أفضل الخبراء في مجالات إعادة التأهيل عالمياً، وتنفيذ شراكات مع أكبر مستشفيات إعادة التأهيل، إضافة إلى تجهيز المستشفى بأحدث التقنيات الحديثة، مشيداً بالتعاون البناء من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، انطلاقاً من الاهتمام بالقطاع الطبي الخاص الذي يعتبر مكملاً للقطاع الطبي الحكومي، وشريكاً في تقديم الخدمات الصحية المتطورة للمرضى.

ويوفر المستشفى مجالات علاجية عديدة، منها معالجة النطق والبلع، إضافة إلى إصابات الدماغ والنخاع الشوكي، العظام والقلب والرئة، إلى جانب استعادة القدرة على المشي والحركة وتحسين وظائف اليد، وعلاج الأطفال الذين يعانون التوحّد أو ضمور الدماغ، بالإضافة إلى توافر عيادة أسنان مجهزة خصيصاً للتعامل مع المرضى أصحاب الهمم.