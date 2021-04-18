70% التزام الطلبة بالحضور المدرسي عن بعد بداية الفصل الثالث

دينا جوني (دبي)

استأنف أمس طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم من الصف الأول حتى الثاني عشر الدوام المدرسي عن بُعد، في الفصل الثالث والأخير للعام الدراسي 2020 - 2021. وتراوحت أمس نسبة التزام الطلبة في حضور حصص التعلم عن بُعد بين 50 و70 في المئة، وفق ما أفاد عدد من مديري المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة. وأكد مديرو المدارس أن حضور وغياب الطلبة يتم رصده وفقاً للائحة إدارة السلوك، وبالتالي الخصم من درجة السلوك بحسب تكرار المخالفة من دون عذر مقبول، داعين إلى عدم التأخر عن الحصص الدراسية، والالتزام باستكمال المقررات الدراسية، مشيرين إلى تواصلهم بشكل مباشر مع أولياء الأمور عن طريق الرسائل النصية.

ويستكمل عدد من المدارس الحكومية توزيع الكتب «المعقّمة» على ذوي الطلبة وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم. وقد خاطبت المدارس أولياء الأمور للحضور وفق مواعيد محددة، مع مراعاة مسافة التباعد الجسدي. وأكدت إدارات مدرسية أنه على الطلبة متابعة تعليمهم أينما حلّوا خصوصاً في تلك الظروف، وأوضحوا أن الفصل الثالث سيتضمن إجراء اختبارات التقويم المدرسي والاختبار الفصلي، لافتين إلى أهمية الدور المنوط بأولياء الأمور الذين يقع على عاتقهم، توجيه أبنائهم نحو الالتزام بالحضور المدرسي. واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدول الزمني للحصص الدراسية خلال شهر رمضان لكافة المراحل الدراسية، داعية إلى إيقاف جميع مواد الأنشطة والفعاليات، والالتزام بالتوقيت الزمني للحصص الدراسية. وأرسلت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أمس، تعميماً تذكر فيه الإدارات المدرسية بضرورة التزام المعلمين والإداريين فيها إلى إجراء مسحة الأنف الدورية «PCR»، للمصابين والمخالطين والذين تلقوا اللقاح، وإدخال النتائج بصورة دورية على الرابط الإلكتروني لتجنب تطبيق البنود الجزائية المحددة سلفاً.