«معاً»: إطلاق 20 مبادرة افتراضية للتواصل المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية معاً، إطلاق 20 مبادرة على مدار 10 أسابيع، ضمن برنامج «لنتواصل»، المنصة الإلكترونية التي أطلقتها هيئة معاً، لتعزيز التواصل والتفاعل فيما بين سكان أبوظبي، فضلاً عن إمكانية استعراض مواهبهم واهتماماتهم.

وتشجيعاً على اتباع نمط حياة صحي وسليم، سيتم تزويد المشاركين في البرنامج بمجموعة من النصائح لتحسين لياقتهم البدنية وصحتهم النفسية، وذلك من خلال حصص تفاعلية عبر «الإنترنت» يقدمها فارس الزعابي، حيث يقود خمس جلسات ضمن قنوات برنامج «لنتواصل» حول العادات الصحية وإدراجها ضمن نمط الحياة اليومي، وتتضمن هذه الجلسات نصائح حول النظام الغذائي والوجبات الصحية، فضلاً عن سرد قصص ملهمة من واقع الحياة. كما يتضمن البرنامج مجموعة منوعة وواسعة من الأنشطة تناسب كافة أفراد المجتمع وتلبي احتياجاتهم، مع التركيز على أبرز الأساليب لترسيخ روح التماسك المجتمعي، على الرغم من التباعد، وفي هذا السياق أطلقت اختصاصية تنمية المجتمع تانيا عوض في أبوظبي مبادرة #MyThankYou بهدف تشجيع أفراد المجتمع على تقدير الإنجازات والاحتفاء بها، عبر تقديم عبارات الشكر لمن أحدثوا أثراً إيجابياً.