ورشة حول حقوق أصحاب الهمم في بيئة العمل

دبي (الاتحاد)

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وضمن مبادرات برنامج «وصال»، ورشة تثقيفية لأصحاب الهمم، شارك فيها عدد من موظفي دوائر حكومة دبي من أصحاب الهمم من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، بهدف تعريفهم بحقوقهم في بيئة العمل. وتضمنت الورشة عدة محاور خاصة بأنظمة الموارد البشرية، مثل التوظيف والتدريب والتطوير وبيئة العمل الميسرة لهذه الفئة؛ بهدف توعيتهم بحقوقهم، بالإضافة للتعرف على احتياجاتهم في بيئة العمل.

وأكدت عائشة المحياس مدير إدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الدائرة تولي أصحاب الهمم أهمية كبيرة، وتحرص على إدماجهم في العمل في دوائر حكومة دبي، وإتاحة الفرصة كاملة لهم. وقالت: إن الدائرة تعمل على وضع الاستراتيجيات والخطط، والتشريعات اللازمة لتمكين أصحاب الهمم من العمل في مختلف الجهات الحكومية في دبي وفقاً لظروفهم وإمكاناتهم، ووفقاً لاحتياجات كل جهة حكومية. وأضافت أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي دأبت على تنظيم ورش العمل واللقاءات المباشرة مع أصحاب الهمم من موظفي الجهات الحكومية في دبي للتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم؛ بهدف توفير التشريعات المناسبة لهم حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم الوظيفية في بيئة سليمة.