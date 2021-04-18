الاتحاد تعقد بالشراكة مع «تريندز» ندوة «مخاطر التوظيف الأيديولوجي للمنصات الرقمية»

طه حسيب (أبوظبي)

تستهل «الاتحاد» أنشطة مجلسها الرمضاني بندوة «مخاطر التوظيف الأيديولوجي للمنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية»، والتي يشارك فيها نخبة من المتخصصين والباحثين، وتنطلق غداً بالشراكة مع مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، وتتناول، عبر أربعة محاور رئيسة، الخطر الذي تشكله هذه المنصات والتطبيقات في نشر الأيديولوجيات المتطرفة، وذلك بعدما تحولت من دورها الأساسي كوسيلة للتفاعل الاجتماعي والإنساني بين البشر، في العالم الافتراضي، إلى أداة لنشر الأفكار والأيديولوجيات المتطرفة، تستغلها جماعات الإسلام السياسي وقوى «اليمين المتطرف».

ويقدم الدكتور عبدالله الغذامي، أستاذ النقد والنظرية بكلية الآداب جامعة الملك سعود، ومؤلف كتاب «ثقافة تويتر»، مداخلة عن كيفية تحول هذه المنصات إلى «بازار لراغبي الشهرة ومروجي حملات التشويه».

وتتطرق مداخلات الندوة إلى استغلال المنصات والتطبيقات وصنوف «الإعلام الجديد» في التوظيف الأيديولوجي، حيث يقدم محمد الملا المستشار الإعلامي لنقابة الصحفيين بدولة الكويت نماذج لاستغلال جماعة «الإخوان» تطبيقات مثل «يوروفتوى» في نشر أفكارها، وكذلك توظيف الإعلام الجديد خدمة لأجندة الجماعة. ويقدم محمد خلفان الصوافي، مدير إدارة الإعلام البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، مداخلة حول «داعش.. من نشر الفكر المتطرف إلى الخلافة السيبرانية».

ويتطرق الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العسومي إلى مخاطر المتاجرة بالبيانات والتلاعب باتجاهات المستهلكين. وتسعى الندوة إلى رسم استراتيجية فاعلة لحماية الجماهير من التوظيف السلبي للمنصات الرقمية، وضمن هذا الإطار يقدم الدكتور عمر حبتور الدعي، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مداخلة عن دور مؤسسات التوعية في تحصين الجمهور من مخاطر نشر الفكر المتطرف. ويبحث الدكتور أشرف العيسوي المستشار الإعلامي بـ«مركز تريندز للبحوث والاستشارات» دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في تحصين المجتمع من مخاطر المنصات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية السيئة.