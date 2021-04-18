انتخاب رئيس لاستشاري كلية القرآن في «القاسمية»

الشارقة (الاتحاد)

انتخب الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام بصندوق الزكاة رئيساً للمجلس الاستشاري لكلية القرآن الكريم بالجامعة القاسمية.

وأكد المجلس أهمية دوره في تحقيق مرتكزات إنشائه، في تدعيم وتعزيز مسيرة الكلية، والعمل على الارتقاء بها، ومواصلة مراحل التطوير في العملية التعليمية والأكاديمية.

وأثنى على الدعم الكبير والاهتمام المتواصل الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، بدعم الجامعة وتمكينها من التطور في مختلف مجالاتها ورقيها الأكاديمي.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول الذي عقده مساء أمس الأول عن بُعد، بمناسبة تشكيله برئاسة الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية.

ويشكل انعقاد المجلس الاستشاري في إطار حرص الجامعة القاسمية على استقطاب عناصر مجتمعية تعمل على تعزيز أهدافها في تنمية العلاقة بالمجتمع الخارجي، وتعزيز تواصل كلية القرآن الكريم مع الشركاء.

حضر الاجتماع الدكتور عبد الكريم عثمان عميد الكلية وأعضاء المجلس الاستشاري للكلية المكون من: سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة، والدكتور عبدالله سالم بن حمودة الكتبي مدير الإدارة الأكاديمية بمعهد الشارقة للتراث، والدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام بصندوق الزكاة، وخليفة حسن مدير إذاعة القرآن الكريم بالشارقة.

واستمع المجلس إلى تقرير مفصل من عميد الكلية، استعرض فيه مسيرة الكلية وخطتها المستقبلية، ثم تم التداول والنقاش حول دور المجلس الاستشاري في تدعيم وتعزيز مسيرة الكلية والعمل على الارتقاء بها ومواصلة مراحل التطوير في العملية التعليمية والأكاديمية، والعمل على دعم رؤى وسياسات الجامعة.