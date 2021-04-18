«محمد بن راشد الإنسانية» توسّع عملياتها إلى 10 دول إضافية

دبي ( الاتحاد)

تزامناً مع حملة 100 مليون وجبة لإطعام الطعام في رمضان في 20 دولة عربية وإفريقية وآسيوية، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية توسيع نطاق عملياتها إلى 10 دول إضافية تتولى فيها تمويل الدعم الإغاثي وتنفيذه.

وتنفّذ مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، «حملة 100 مليون وجبة»، الحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام طيلة شهر رمضان المبارك لتوفير الدعم الغذائي لمستحقيه في المجتمعات الأقل دخلاً وتعزز قيم التراحم والتضامن الإنساني بإطعام الجوعى. وتشمل قائمة الدول الإضافية التي تتولى المؤسسة تمويل وتنفيذ عمليات الدعم الغذائي فيها كلاً من إثيوبيا والسنغال في إفريقيا، وكازاخستان وأوزبكستان، وطاجيكستان، وأفغانستان وقرغيزستان ونيبال في آسيا، وكوسوفو في أوروبا، والبرازيل في أمريكا الجنوبية.

وبذلك تكون المؤسسة مساهمة في تمويل جهود الحملة في 30 دولة إلى جانب تنفيذ عمليات التوزيع على الأرض في 17 دولة منها. وتتعاون المؤسسة في الحملة، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مع برنامج الأغذية العالمي، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومؤسسات العمل الخيري والإنساني لتوزيع الطرود الغذائية لعشرات ملايين المستفيدين من الحملة في الدول التي تشملها طوال شهر رمضان المبارك.

وكانت المؤسسة قد أعلنت أيضاً عن التبرع بمبلغ 20 مليون درهم لحملة «100 مليون وجبة» لدى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عشية شهر رمضان المبارك. وتتولى المؤسسة تمويل وتنفيذ وتنسيق العمليات الخارجية في العديد من الدول التي تغطيها حملة «100 مليون وجبة» التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتفتح باب المساهمة للجميع من داخل الدولة وخارجها.

وقال إبراهيم بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إن المؤسسة تضع كافة مواردها وكوادرها وشبكة علاقاتها وشراكاتها محلياً وإقليمياً ودولياً لدعم تحقيق أهداف حملة 100 مليون وجبة الهادفة إلى توفير الدعم الغذائي لمستحقيه وإطعام الطعام في شهر رمضان في المجتمعات التي تغطيها الحملة في العالم العربي والقارتين الإفريقية والآسيوية.