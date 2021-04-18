مليون درهم من «حسين سجواني - داماك الخيرية»

دبي(الاتحاد)

قدمت «مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية» مبلغ مليون درهم لحملة «100 مليون وجبة»، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، كأكبر حملة في المنطقة لإطعام الطعام في عشرين دولة في العالم العربي وقارتي آسيا وأفريقيا، خلال شهر رمضان المبارك.

ويسهم المبلغ الذي تبرعت به «مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية» في توفير مليون وجبة طعام للجوعى والمحتاجين، ضمن حملة «100 مليون وجبة»، والتي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية بالتعاون مع بنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية في عدد من الدول العربية، ومع برنامج الأغذية العالمي في الدول الأفريقية والآسيوية وبالتنسيق والشراكة مع عدد من الجهات والهيئات الاتحادية والمحلية، ومؤسسات وجمعيات إنسانية وخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنضم مساهمة مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية إلى العديد من المساهمات من أهل البر والإحسان، أفراداً ورجال أعمال وشخصيات ومؤسسات وشركات وجمعيات، لدعم حملة «100 مليون وجبة»، إذ أن كلفة المكونات الأساسية لتوفير وجبة في المجتمعات الأقل دخلاً تنخفض حتى درهم واحد، لتصل على شكل سلال وطرود غذائية.