وزير الأوقاف المصري: الإمارات مثال حيّ لمجتمع الرحمة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، أن دولة الإمارات مثال حيّ لمجتمع يعيش قيم الرحمة منذ عهد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث اهتم بالفقراء، وساهم بتوفير التعليم والطبابة، ورفع مستوى المعيشة وتأمين كافة احتياجات شعبه، وهو نهج تسير عليه الإمارات العربية المتحدة من خلال قيادتها الرشيدة إلى يومنا هذا، وذلك من خلال ما تشهده الدولة من تأسيس جمعيات تعنى بالقيام بالأعمال الخيرية، وإطلاق مبادرات تسعى لإغاثة المحتاج أينما وجد سواء على أرض الدولة أو خارجها.

جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان: «قيم الرحمة في القرآن الكريم» بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ضمن سلسلة من المحاضرات الفكرية والفلسفية الخاصة بشهر رمضان المبارك.

ورحب معالي الدكتور حمدان المزروعي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بمعالي وزير الأوقاف المصري، شاكراً جهوده في تلبية دعوة الجامعة لتقديم المحاضرة، كما أثنى على دوره في نشر الوعي الديني، مؤكداً أهمية هذه المحاضرات ودورها في تحقيق الاندماج الإيجابي مع الدين والتكامل المعرفي مع العلوم الأخرى.

وتناولت المحاضرة عدة جوانب أضاءت من خلالها على تأصل قيم الرحمة في القرآن الكريم وفي الإسلام، حيث أشار د. جمعة إلى أن الرحمة في الدين لا تقتصر على الإنسان المسلم فحسب بل تشمل سائر المخلوقات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير مثال على الإنسان الذي يعيش معنى الرحمة والرأفة في حياته.

كما شدد على دور المجتمع الذي يعيش فيه الفرد في زرع قيم الرحمة في شتى مناحي الحياة اليومية للإنسان.