«الشؤون الإسلامية» تطلق الحملة السنوية «مفحص القطاة»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مع حلول شهر رمضان المبارك حملتها السنوية «مفحص القطاة»، التي تستهدف مساهمة الجمهور في بناء المساجد وعمارتها ورعايتها، لتكون في مظهر حضاري مشرق يواكب مكانتها وقدسيتها، وهي تؤدي رسالة دينية توعوية سمحة، جوهرها السلام والتسامح والأخوة والمحبة والتعاون والألفة.

وأكد الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن إطلاق هذه الحملة السنوية هو ترجمة صادقة لرؤية قيادتنا الرشيدة التي تعلي من شأن الوقف وتحفز كل أفراد المجتمع للإقبال عليه، وهي تتقدمنا في هذا المنحى تجسد أروع معاني البذل والعطاء والقدوة الحسنة، تشيد المساجد وتبني المستشفيات ومراكز التحفيظ ومختلف المؤسسات الخدمية داخل وخارج الدولة، سيراً على نهج المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه– الذي طالت أياديه البيضاء جميع النواحي الإنسانية وعمت كل الكرة الأرضية.

وأشاد الدكتور الكعبي بالدعم الكبير المتواصل من قبل قيادتنا الرشيدة لبيوت الله، وتفقدها الدائم لاحتياجاتها وتوجيهاتها بتوفير كل متطلباتها، حرصاً على أن تكون المساجد بيئة إيمانية يجد فيها المصلون طمأنينة تجعلهم يؤدون صلواتهم في خشوع تام وروحانية تعطر نفوسهم.

كما ثمن رئيس الهيئة إقبال أبناء المجتمع والمحسنين من أهل الخير على التبرع والمساهمة في بناء المساجد للأجر والثواب من الله، مما يعكس تشربهم للمعاني الإسلامية السمحة، ويبرز ثقافتهم المتأصلة في التعاون والتعاضد وإعلاء القيم النبيلة، مؤكداً أن حملات «مفحص القطاة» التي أطلقتها الهيئة سابقاً، قد ساهمت في بناء العديد من المساجد على مستوى إمارات الدولة، مبيناً أن الهيئة حريصة على إشراك كل شرائح المجتمع في أعمال الخير والبر، من خلال استحداث العديد من القنوات التي تمكن الجمهور من إيصال تبرعاتهم للهيئة بشكل سهل وميسر.

«قراء دبي» في 8 مساجد بمشاركة 40 قارئاً

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن قائمة قراء دبي للعام 1442هـ - 2021م، ضمن برنامج رمضان دبي، وذلك بوجود أكثر من 40 قارئاً من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في 8 مساجد بمختلف مناطق الإمارة، بهدف إحياء ليالي شهر رمضان الفضيل، وإحياءً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتأدية شعائر صلاة التراويح وقيام الليل، والاستماع لتلاوات القرآن الكريم بأعذب الأصوات وأنداها.

وتشمل القائمة جامع الراشدية الكبير بمنطقة الراشدية، جامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل، جامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم (رحمه الله) في المحيصنة 4، جامع الوالدين بالممزر، جامع عبد الرحمن الصديق في نخلة جميرا، جامع القصر بمنطقة حتا، جامع المرموم الكبير بالليسيلي، جامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم (رحمه الله) بالقوز.

وثمن الدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، مشاركة قراء دبي لإحياء الشعائر الدينية وعيش الأجواء المفعمة بالإيمان خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن اختيار القراء بإجمالي 47 قارئاً، يتضمن عدد (3) من موظفي الدائرة و(18) قارئاً من المواطنين من داخل الدولة و( 26 ) قارئاً من طلاب إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم التابعة للدائرة، المميزين بأصواتهم العذبة، لافتاً إلى أن التوزيع سيكون حسب المناطق وتوزيع السكان وحسب سعة كل مسجد منها.

وأضاف المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية أن فعالية «قراء دبي» تعد واحدة من الفعاليات الرئيسية التي تنظمها الدائرة خلال الشهر الفضيل، موضحاً أن هذا العام فتحت المساجد لأداء صلاة التراويح بعد أن أغلقت العام الماضي نظراً لظروف الجائحة العالمية والأخذ بالاعتبار صحة وسلامة أفراد المجتمع، وهو ما جعل المجتمع متعطشاً للروحانيات في هذا الشهر المبارك، مؤكداً أنه تم تسخير الوسائل والإمكانيات المتاحة لراحة المصلين كافة، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة.