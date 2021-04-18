أولى جلسات «الشارقة الرمضاني» اليوم

الشارقة ( الاتحاد)

يواصل مجلس الشارقة الرمضاني الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في نسخته العاشرة جهوده الرامية إلى تعزيز الحوار البناء ورفع الوعي بالقيم المجتمعية، وذلك في أربعة مواقع مختلفة تشمل مدينة الشارقة وخورفكان وكلباء وتستضيف كوكبة من المتخصصين والخبراء لمناقشة 5 محاور رئيسية في الفترة من 19 أبريل الجاري حتى 3 مايو المقبل حيث تنطلق أولى الجلسات اليوم في مجمع القرآن الكريم بالشارقة من خلال الجلسة الدينية التي تحمل عنوان «أسباب السعادة في الدنيا والآخرة».

أكد طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن إمارة الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باتت إحدى أبرز المدن التي تؤكد حرصها الدائم على تعزيز قيم التواصل.

وعقد المجلس منذ انطلاقه عام 2012 أكثر من 50 جلسة نقاشية بما لا يقل عن 5 جلسات سنوية في الرياضة والفن والثقافة والدين والمجتمع وغيرها من الموضوعات الحيوية ناقش في باكورة جلساته الانعكاسات الإيجابية والأثر المجتمعي لمداخلات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عبر برنامج الخط المباشر الذي تبثه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وحرص سموه الكبير على التفاعل المباشر مع قضايا مواطني الإمارة والمقيمين بها، بما يعد نموذجاً رائداً في التواصل الإيجابي مع كافة أفراد المجتمع ومثالاً يحتذى به في ترسيخ قيم التواصل البناء.

من جانبها أكدت أسماء الجويعد مديرة نادي الشارقة للصحافة أن النادي يعمل من منطلق ثوابته ورسالته المتوافقة مع قيم ومبادئ الصحافة على مناقشة المحاور التي تهم كافة الأفراد وتقديم الطرح الموضوعي لها إيماناً بأهمية الحوار وتبادل الرؤى والأفكار. ودعت الجويعد الجمهور إلى متابعة جلسات النسخة العاشرة من المجلس الرمضاني سواء من خلال حضور الجلسات في أماكنها المختلفة أو عبر البث المباشر بقناة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على منصة اليوتيوب.