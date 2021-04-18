بلدية الظفرة تنفذ حدائق الحارات

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تواصل بلدية منطقة الظفرة تنفيذ مشروع إنشاء حدائق الأحياء بمدن منطقة الظفرة- المرحلة الأولى، من خلال إنشاء وتطوير أكثر من 20 موقعاً في مدينة زايد ومدينة ليوا ومدينة غياثي ومدينة دلما، واستكمال تصاميم المواقع المتبقية بمدينة المرفأ ومدينة السلع، تمهيداً للبدء بأعمال التنفيذ، ومن المتوقع إنجاز المشروع في الربع الثاني من العام 2022.

ويأتي المشروع ضمن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة لتوفير حدائق متعددة الأنشطة لخدمة الأحياء السكنية في مناطق متفرقة في كافة مدن منطقة الظفرة، وفقاً لتصاميم رُوعي فيها تميز المكونات ومعايير الاستدامة والتنوع والبُعد عن التقليدية لخدمة المجتمع المحلي والزوار.

كما توفر التصاميم خلط العناصر الصلبة مع الزراعة التجميلية لخلق مستوى عالٍ من الراحة والترفيه، مع مراعاة متطلبات أصحاب الهمم وكبار المواطنين في مداخل ومخارج الحدائق، وتوفير المُتطلبات التي تتناسب مع احتياجاتهم.

كما تم تزويد النباتات والأشجار التجميلية في الحدائق المدرجة تحت هذا المشروع بأنظمة الري الأتوماتيكي والتي تم تصميمها لتسهيل عمليات الصيانة والتحكم، علاوةً على استخدام نظام الري تحت السطحي في بعض المسطحات العشبية لتقليل فواقد التبخر من مياه الري، واستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة بغرض تنظيم حجز الملاعب الرياضية متعددة الاستخدامات، بتركيب الأقفال الذكية بخاصية الحجز الإلكتروني المسبق على المنصة الحكومية الذكية لإسعاد المجتمع.

وقد تم إنجاز ثلاث حدائق في مدينة زايد وجارٍ تجهيزها النهائي للافتتاح أمام الجمهور، ويجري تنفيذ ثلاث حدائق أخرى في مدينة زايد، وتم البدء في أعمال تطوير مسطح عشبي لتحويله إلى منطقة ترفيهية مفتوحة لتغطية كافة الأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى أنه تم إنجاز تصاميم ثلاثة مواقع أخرى في مدينة زايد. ويشمل المشروع في مدينة ليوا إنشاء 6 حدائق أحياء، وفي مدينة غياثي يجري تنفيذ 4 حدائق، منها حديقتا أحياء في حوض مرابع غياثي، وحديقة أحياء أخرى في حوض بدع المطاوعة، وحديقة عامة بحوض مرابع غياثي، وتم إنجاز تصميم حديقة أحياء مصغرة في حوض أم الأشطان، ويجري تصميم موقعين إضافيين لإنشاء ملاعب متعددة الاستخدامات في شعبية بورحمة وشعبية بومنذر في حوض بدع المطاوعة.

وفي مدينة دلما يجري تنفيذ حديقتي أحياء في حوض شعبية دلما وحوض شعبية دلما الجديدة، ومتوقع الإنجاز خلال شهر أغسطس المقبل. وتم إنجاز تصاميم 7 حدائق أحياء في حوض بعيا السلع، حيث تتكون هذه الحدائق من مجمعات ألعاب أطفال مظللة بأرضيات مطاطية وممرات ومماشٍ ومقاعد الجلوس، ومن المتوقع بدء تنفيذها في شهر مايو المقبل.

المرفأ

وفي مدينة المرفأ تم إنجاز تصاميم مميزة لحديقتين عامتين في حوض المرفأ وفي الحوض الخامس، ومتوقع بدء التنفيذ في شهر مايو المقبل. ويهدف المشروع إلى توفير مرافق ترفيهية لتكون متنفساً، حيث تحتوي على أنشطة رياضية وترفيهية تشجع على ممارسة رياضة المشي والجري والرياضات الأخرى، وتسهم في تحفيز السياحة والترفيه، بما ينعكس بالإيجاب على تحفيز الوضع الاستثماري والاقتصادي في المنطقة.