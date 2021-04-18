تشغيل شبكة الصرف الصحي في «المديفي» بخورفكان

فهد بوهندي (خورفكان)

بدأت بلدية خورفكان مؤخراً تشغيل شبكة الصرف الصحي بمدينة خورفكان، ويأتي المشروع بعد الانتهاء من أعمال الشبكة الرئيسة كافة الخاصة بالصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في منطقة المديفي، والقيام بتنظيف الخطوط الرئيسية بها، وصيانتها بشكل دوري بأحدث الأجهزة والمعدات المتخصصة ضمن أسطول المركبات في البلدية.

وقالت المهندسة فوزية القاضي مدير بلدية خورفكان: «يأتي المشروع ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن سلسلة مشاريع معنية برفع المستوى المعيشي، من خلال النهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، وبما ينصب في المصلحة العامة، فهو بداية لتطوير شبكة الصرف الصحي بالمدينة، وفق أحدث المقاييس والمواصفات العالمية الحديثة التي تنتهجها إمارة الشارقة بالتعامل مع ملف الصرف الصحي.

من جهته، أكد المهندس عبيد يوسف النقبي رئيس شعبة الصرف الصحي في بلدية خورفكان بالإنابة، أن المشروع يأتي في إطار الخدمات التي توفرها بلدية خورفكان لمتعامليها من سكان المدينة، في جانب خدمات الصرف الصحي، وتحديداً في منطقة المديفي، ويعود مشروع الصرف الصحي بالمنفعة الكبيرة للسكان لما له من إيجابيات متعددة، ومن أبرزها التخلص من الحشرات والزواحف المؤذية والروائح المنبعثة من خزانات الصرف الصحي، كما تساعد هذه الشبكة على التخلص من مياه الأمطار والسيول التي تتعرض لها منطقة المديفي.

وأكد عدد من سكان المنطقة المستفيدين سعادتهم بهذه المشاريع الخدمية المتطورة التي استفادت منها منطقتهم وقال المواطن جاسم المنصوري: «بداية، نتوجه بالشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على تواصل المشاريع الخدمية في مدينة خورفكان، ونرى أن هذا المشروع سيخلصنا من النظام التقليدي القديم في سحب خزانات الصرف الصحي، إضافة إلى إيجابياته على المستويين البيئي والصحي».

وقال عبدالله النقبي من سكان منطقة المديفي: «حسب معلوماتي، إنه المشروع الأول من نوعه في مدينة خورفكان، حيث تم اختيار منطقتنا لتكون أول منطقة تستفيد من هذا المشروع الرائع».