«تدوير» يطلق ورشاً للتعريف بنظام العقود

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» سلسلة من ورش عمل تعريفية بنظام العقود الإلكتروني لمكافحة آفات الصحة العامة، وذلك بمشاركة واسعة من المتعاملين بالنظام.

وانطلقت باكورة ورشاته بتنظيم ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع دائرة السياحة والثقافة بحضور 160 مشاركاً ومشاركة، حيث جرى خلالها تقديم نبذة تعريفية عن النظام وأهميته وأهدافه وخصائصه، فضلاً عن شرح كيفية استخدامه والشروط اللازم اتباعها. وقال المهندس حسين العمودي، مدير إدارة التراخيص والتعرفة وخدمة العملاء بالمركز: أطلقت إدارة التراخيص والتعرفة وخدمة العملاء في «تدوير» نظام العقود الإلكتروني لمكافحة آفات الصحة العامة، ضمن خطتها الرامية لتنظيم إجراءات العمل، عبر توظيف أحدث المفاهيم والأنظمة والتقنيات المرتبطة بالخدمات الحكومية، بما يعزز مسيرة التحول الرقمي في مجال الخدمات والتعاملات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وأوضح المهندس العمودي أن نظام العقود الإلكتروني لمكافحة آفات الصحة العامة يقدم حلاً فعالاً وشاملاً لتسهيل إدارة عقود مكافحة آفات الصحة العامة بين المتعاملين ومقدمي الخدمات المرخصين.