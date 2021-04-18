117 ألف معاملة في «مرور عجمان»

عجمان (الاتحاد)

سجل مركز خدمات المرور والترخيص بعجمان ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المعاملات التي أنجزها خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي بلغت 117 ألفاً و782 معاملة، بزيادة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت 101 ألف و571 معاملة.

وأكد العقيد سلطان خليفة بن حارب المهيري، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان، حرصها على مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز سعادة المتعاملين بالخدمات المقدمة، من خلال التنوع في قنوات تقديم الخدمة، وتقديم خدمات ومبادرات استباقية تفوق توقعاتهم، مؤكداً أن شرطة عجمان أدخلت العديد من التحسينات ضمن خدماتها، والتي تستمدها من ملاحظات واقتراحات المتعاملين، وتطبيق الأساليب الحديثة من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الريادة في تقديم الخدمات.

وأضاف أن نسبة المعاملات الإلكترونية الذكية زادت 2%، وبلغ عدد مستخدميها 28672 للربع الأول لعام 2021، وتأتي هذه الزيادة في أعداد المستخدمين للخدمات الإلكترونية، نظراً لتوفير منصات الخدمة الذاتية لخدمات تجديد المركبة ودفع المخالفات المرورية، وقنوات تحديث بيانات الملف المروري، وفتح طلب استخراج رخصة قيادة مركبة.

وأشار إلى أن عدد المركبات المجددة عن طريق القنوات الذكية بلغ 14 ألفاً و838 مركبة بنسبة تحول 93%، بينما بلغ عدد الرخص المستخرجة عبر القنوات الإلكترونية الذكية 8523 رخصة بنسبة تحول 94%، كما بلغت إحصائية شهادات الفحص الرقمية 41 ألفاً و393 للربع الأول لسنة 2021 بارتفاع 37% مقارنة بالفترة نفسها للسنة الماضية.

وقال العقيد سلطان خليفة: إن عدد متعاملي المركز بلغ 20 ألفاً و957 متعاملاً بنسبة انخفاض بلغت 27% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، بزمن تقديم خدمة 1.30 دقيقة وزمن انتظار 2.36، ومعدل دوران 4 دقائق.