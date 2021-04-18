منظومة ذكية في «محاكم دبي»

دبي (وام)

شهد عام 2020 مزيداً من التقدم على صعيد أغلب مؤشرات السعادة في أروقة محاكم دبي وفي البيئتين الداخلية والخارجية، حيث بلغت نسبة سعادة المتعاملين 95 %، ونسبة سعادة الموظفين 96%. وبلغ إجمالي الطلبات الذكية التي استقبلتها محاكم دبي أكثر من 588 ألف طلب، وقد أنجز معظمها كما بلغ إجمالي عدد مسجلي التطبيقات الذكية/ 26.715 /مسجلاً، فيما كشفت مؤشرات أمن المعلومات عن تحقيق مستويات عالية.

جاء ذلك في التقرير السنوي لعام 2020، الذي دشنه، أمس، طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، عبر تقنية الاتصال المرئي تحت شعار «الرشاقة المؤسسية واستمرارية الأعمال».