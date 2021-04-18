شرطة دبي تنقذ 6 بحارة آسيويين بعد تعرض مركبهم لتسرب المياه

تمكنت دوريات الإنقاذ البحري والأمن البحري، بمركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، من إنقاذ 6 بحارة آسيويين، ومنع غرق مركبهم الخشبي بعد تسرب المياه إليه نتيجة حدوث تصدع في هيكله ناجم عن زيادة وزن الحمولة. وأكد المقدم علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري، أن إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقت بلاغاً من قائد المركب عن تسرب المياه إلى داخله أثناء مغادرته الدولة عبر خور دبي متجهاً إلى دولة آسيوية، حيث عملت على الفور على إنقاذ البحارة والتأكد من سلامتهم وتأمين وصولهم إلى بر الأمان. وأكد المقدم النقبي أن نجاح عملية التعويم ساهم في منع غرق المركب، والعمل على تفريغ الحمولة كاملةً، إلى جانب العمل بالتعاون مع بلدية دبي على انتشال البضائع التي طفت على سطح المياه، وهو ما ساهم في منع تكبد مالكي البضائع لخسائر مالية كبيرة. وحث المقدم النقبي البحارة وقائدي المراكب على التأكد من سلامة مراكبهم قبل بدء الرحلة، وذلك من خلال تفقد مختلف الأجهزة الإلكترونية والمعدات على متنها والتحقق من صلاحية وسلامة جسمها كاملاً. ودعا المقدم النقبي قائدي المراكب إلى استخدام تطبيق شرطة دبي «أبحر بأمان» الذي يوفر لهم خاصية إدخال مخطط الرحلة والمواقع المتوقع التوجه إليها، وذلك لمساعدتهم في حال تعرض أحدهم لأي حالة طارئة، مؤكداً أن التطبيق يوفر للبحارة وقائدي المراكب خاصية الاستغاثة SOS بضغطة زر.