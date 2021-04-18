الطقس المتوقع على الدولة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وتكون مثيرة للغبار.. والرياح شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:59 والمد الثاني عند الساعة 04:29 والجزر الأول عند الساعة 11:49 والجزر الثاني عند الساعة 21:20.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والمد الثاني عند الساعة 01:18 والجزر الاول عند الساعة 07:56 والجزر الثاني عند الساعة 20:53. و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 35 21 80 30دبي 34 22 80 45 الشارقة 33 22 85 40عجمان 33 23 85 45أم القيوين 34 21 85 40رأس الخيمة 33 23 75 40الفجيرة 36 25 60 15العين 36 21 65 25 ليوا 38 20 55 15 الرويس 35 19 75 25 السلع 35 19 80 15 دلما 34 23 75 45 طنب الكبرى 32 23 70 40طنب الصغرى 32 23 70 40أبو موسى 32 23 70 40.