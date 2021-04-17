وزارة العدل تحصد 8 من جوائز «ستيفي العالمية»

أبوظبي (وام)

حصدت وزارة العدل 8 من جوائز ستيفي العالمية لعام 2021 بمجال الإبداع والتميز المؤسسي والأعمال الدولية.

وتأتي هذه الجوائز تأكيداً لأطر التميز والابتكار التي تنتهجها الوزارة في مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها المتمثلة في تقديم الخدمات القضائية بصورة مبتكرة، وتحقيق التميز في مجال تقديم الخدمات القضائية المختلفة عن بُعد خلال أزمة «كوفيد 19» دون توقف أو تعطيل لمصالح المتعاملين، وبما يحقق سعادة وجودة المجتمع.

وتم الإعلان عن فوز الوزارة بهذه الجوائز بعد إعلان النتائج النهائية من قبل الموقع الرسمي لجائزة ستيفي، عقب اعتماد الفائزين في كل فئة، بناءً على قرار من لجنة تحكيم دولية مختصة تضم أكثر من 100 مقيّم من حول العالم.

ويعتبر فوز وزارة العدل في ثماني جوائز عالمية خلال أزمة «كوفيد 19» مؤشراً مهماً على نجاحها في التعامل مع تداعياتها، وكان من أبرز عوامل هذا النجاح استثمار الوزارة بشكل استباقي في تطوير أنظمتها وبنيتها التحتية، ووجود خطط استشرافية لاستمرارية الأعمال في ظل الأزمات والحالات الطارئة. وتوزعت الجوائز الثماني، حسب فئات الجائزة المختلفة في مجالات الابتكار وخدمة المتعاملين والتميز المؤسسي، فقد حصل نظام الزواج عن بُعد والذي عملت وزارة العدل على تطويره خلال جائحة «كوفيد 19»، ليتمكن من تحقيق استمرار خدمات عقد الزواج في ظل الظروف الاستثنائية التي صاحبت «الجائحة» على جائزتين في فئتين مختلفتين، وهما الجائزة الفضية في فئة التميز في الابتكار الحكومي، والجائزة البرونزية في فئة الابتكار في تطوير التكنولوجيا.

ويعتبر نظام الزواج الإلكتروني أو نظام الزواج عن بُعد، نظاماً إلكترونياً ذكياً متكاملاً يعمل على الأجهزة الحاسوبية واللوحية وأجهزة الذكية، تم تطبيقه على مستوى جميع المحاكم الشرعية الاتحادية بالدولة تستوفى من خلاله إجراءات عقود الزواج بجميع مراحلها. ويتيح للمتعامل تقديم طلب عقد الزواج إلكترونياً، وحجز موعد، وحجز مأذون، وتسديد الرسوم إلكترونياً، ويمكن المأذون من إتمام عقد الزواج من خلال الأجهزة اللوحية الذكية دون الحاجة إلى التعاملات أو السجلات الورقية، ودون حضور جميع أطراف الزواج في مجلس واحد وإنما عن طريق الاتصال المرئي باستخدام برامج التواصل عن بُعد، كما يوفر جميع المعلومات التي يحتاج إليها مستخدم النظام للحصول على الخدمة. وحصل نظام التقاضي عن بُعد على جائزتين ضمن جوائز ستيفي لهذا العام الأولى في فئة الابتكار في تطوير التكنولوجيا وتمثلت في الجائزة الذهبية والجائزة البرونزية في فئة الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في خدمة المتعاملين.

فقد يسرت إجراءات المحاكمة عن بُعد، من خلال الاستعانة بوسائل علمية حديثة تمكن القاضي ومعاونيه والخصوم أو ممثليهم من الاستعانة بها كأجهزة ووسائل معاونة لإنجاز واجباتهم القضائية، بما يساعد على اختصار الوقت والجهد والنفقات لجميع الأطراف.

وحصل تطبيق الاستشارات الأسرية الذكية في فئة الابتكار في التطبيقات الاجتماعية على الجائزة الذهبية.