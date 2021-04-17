الأرشيف الوطني يكرم خريجي «الشهادة المهنية»

أبوظبي (وام)

نظم الأرشيف الوطني بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي جامعة السوربون أبوظبي حفلاً افتراضياً لتكريم خريجي الدفعة الرابعة من المنتسبين إلى الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والأرشيف.

وافتتح الحفل الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني الذي أشاد ببرنامج الشهادة المهنية الذي أثبت نجاحه، وهو تخرّج الدفعة الرابعة من المنتسبين إليه، مؤكداً أن الدليل على هذا النجاح الخبرة التي يجنيها المنتسبون إليه، والتي يترجمونها في مجالات عملهم في أرشيفات الجهات الرسمية في الدولة.

وكشف عن الدور الوطني الذي يؤديه الأرشيف الوطني في تنظيم أرشيفات أكثر من 300 مؤسسة حكومية في الدولة، وعن موافقة مجلس الوزراء على دمج المكتبة الوطنية بالأرشيف الوطني في الإمارات، بما يلبي الاحتياجات المعرفية، مؤكداً أهمية الاستعانة بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي من أجل تطوير عمليتي التوثيق والأرشفة.

وقالت البروفيسورة سيلفيا سيرانو مديرة جامعة السوربون أبوظبي: «اليوم نحصد ثمار التعاون الناجح بين الأرشيف الوطني وجامعة السوربون أبوظبي، ونحن على ثقة تامة بأن هذا التعاون سينتج أجيالاً من الخبراء المؤهلين، ولقد قمنا مؤخراً بإطلاق برنامج البكالوريوس في إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف».