«تنمية المجتمع» تطرح حلقات توعية عبر التواصل الاجتماعي

دبي ( الاتحاد)

اعتمدت وزارة تنمية المجتمع برنامجاً رمضانياً استثنائياً بفعاليات نوعية ومبادرات هادفة وبرامج مؤثرّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان، حيث تم تخصيص مجموعة حلقات إعلامية تثقيفية واجتماعية تُعزز التواصل والتفاعل والتفاؤل خلال الشهر الفضيل، بما يدعم الجهود المبذولة في إطار تحقيق استقرار الأسرة وسعادة المجتمع، والتي يجري بثها كل يوم وعلى مدار الأسبوع عبر انستغرام وزارة تنمية المجتمع @mocduae.

وخلال الشهر الفضيل، تعود مبادرة «مدرسة الحياة» بحلتها الرمضانية، وذلك في إطار المبادرات التي يقدمها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بوزارة تنمية المجتمع، تحقيقاً للسعادة والاستقرار على نطاق الأسرة والمجتمع وسعياً لجودة حياة أفضل للجميع، حيث يتم بث مجموعة من الجلسات المعنية بتعزيز المهارات الحياتية لأفراد المجتمع خلال شهر رمضان، بالتعاون والتنسيق مع خبراء مختصين في مجالات التوعية الدينية والصحية والعلاقات الاجتماعية والمشاركات المجتمعية، وذلك من خلال البث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للبرنامج @happyuae في «يوتيوب وانستغرام وبودكاست».

ويعرض البرنامج الرمضاني لوزارة تنمية المجتمع 2021، مسميات عدة تحفز المشاركة والمتابعة لمختلف أفراد الأسرة، وذلك في إطار مبادرات هادفة هي: «رمضاننا غير»، «دقائق مع الأمل»، «الشباب ورمضان»، «تآلف لايف»، «رمضان لول»، بالإضافة إلى مبادرة تعريف المجتمع بعدد من مشاريع الأسر الإماراتية المنتجة ضمن إطار الإنتاج الغذائي، وتتضمن فعاليات وبرامج الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حلقات «رمضاننا غير» التي يقدمها أحمد عبدالكريم، وهي حلقة مدتها دقيقة تُقدم مرة أسبوعياً، كل يوم أحد، وتتناول مواضيع: التواصل مع الأسر في شهر رمضان، وجدول العبادات للأسرة في رمضان، وأهمية التطوع وفعل الخير، وصلة الرحم في رمضان.

ويتضمن البرنامج كذلك حلقات «دقائق مع الأمل» تقدمها الملهمة الدكتورة أمل بنت فلاح العتيبي، وهي 20 حلقة «تسجيل صوتي» تعرض على جميع قنوات التواصل، ويتم تداولها عبر واتس آب، وهي نصائح موجهة لأفراد الأسرة من خلال «كروت الحكمة».

«تآلف لايف»

أما حلقات «تآلف لايف» فستستمر كل يوم أربعاء خلال شهر رمضان عبر انستغرام وزارة تنمية المجتمع، بدءاً بحلقة «استقبال رمضان» للدكتور إسماعيل البريمي، ثم «صحتك في رمضان» لشروق المالكي، ثم حلقة «الصحة النفسية للأطفال والمراهقين» والتي يقدمها الدكتور عمار البنا.

ويحتوي برنامج الوزارة الرمضاني عبر وسائل التواصل، على حلقات أسبوعية كل يوم جمعة، بعنوان «رمضان لول» مدتها دقيقة وتقدمها الوالدة خصيبة الدهماني، وتتناول: عادات السحور في الماضي، عادات الفطور في الماضي، فعاليات رمضان قديماً، كيفية استقبال العيد.

ومبادرة الإنتاج الغذائي، التي تتمحور حول عرض 30 من الأسر المنتجة من فئة الإنتاج الغذائي لتسويق وترويج منتجاتهم الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، عبر قنوات التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الإلكتروني، للمساهمة في زيادة دخلهم وترويج منتجاتهم.

أما الحلقات النقاشية «الشباب ورمضان» فسيتم تقديمها أسبوعياً بالتعاون مع بودكاست الألف، والتي تستقطب شعراء وأصحاب صناعة المحتوى ورسامين وكبار المواطنين لفقرة الألغاز.