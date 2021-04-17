انتخاب أعضاء«تنفيذية مجلس مديري المدارس الخاصة» بالشارقة

الشارقة (وام)

ترأست الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الاجتماع الافتراضي الأول لمجلس مديري المدارس الخاصة «الدورة الثانية»، بحضور علي الحوسني، مدير الهيئة، وعبدالله المرزوقي، مدير إدارة العمليات التربوية، وزياد شتات، مدير إدارة التحسين المستمر في الهيئة، و15 مديراً ومديرة من ذوي الكفاءة والخبرة ممن تم انتخابهم لتمثيل المجلس. وجرى خلال الاجتماع انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس، وعددهم خمسة أعضاء، يشمل رئيس المجلس ونائب الرئيس وسكرتير المجلس، حيث تم منح كل مدير مدرسة فرصة ترشيح نفسه، وجرت عملية الانتخابات بشكل تسلسلي، حيث تم انتخاب الدكتور رائد عبدالله، مدير مدرسة تريم الأميركية، رئيساً للمجلس، وسمر مراد، مديرة مدرسة الإبداع العلمي الدولية، نائباً لرئيس المجلس، وتيريسا فارمن، مديرة مدرسة جيمس ميلينيوم، سكرتيراً للمجلس. ورفعت الدكتورة محدثة تحية شكر وتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه للمنظومة التعليمية، مثمنة دور المجلس السابق الذي عمل في ظل ظروف غير مسبوقة عالمياً فرضتها تداعيات جائحة كورونا. وقالت إن البيئة التعليمية في إمارة الشارقة خاضت العديد من التجارب التي أسهمت في تحقيق الكثير من المكتسبات، حيث تعتبر تجربة مجلس مديري المدارس الخاصة إحدى التجارب الريادية الهادفة إلى تعزيز المنظومة التعليمية لا سيما في ظل الظروف الراهنة بالتحول إلى نظام التعليم عن بُعد والتعليم الهجين وما يصاحب هذه العملية من تحديات جسيمة فرضتها تداعيات الجائحة، الأمر الذي يؤكد أهمية العمل الجماعي لمواصلة تحقيق النجاح والتغلب على التحديات من خلال الحلول الاستباقية، والخطط الممنهجة. وأكد علي الحوسني أن انتخاب أعضاء المجلس ولجنته التنفيذية يترجم التفاعل الحيوي والفاعل بين المؤسسات التعليمية بهيئاتها الإدارية والتدريسية وبين هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ويهيء الظروف لمواجهة التحديات.