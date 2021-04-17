الشارقة الخيرية تنفذ إفطار صائم في 35 دولة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أنها خصصت 250 ألف وجبة إفطار صائم تم البدء في توزيعها منذ اليوم الأول في شهر رمضان ويستمر التوزيع حتى نهاية الشهر الفضيل وذلك في 35 دولة حول العالم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارات الدولة في عواصم البلدان التي تغطيها أعمال الجمعية ومكاتبها.

وقال محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات إن مشروع إفطار صائم يأتي ضمن البرامج التي تحرص الجمعية على تنفيذها سنوياً مع بداية شهر رمضان المبارك، لمساعدة المحتاجين، واستكمالاً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها، استشعاراً للواجب الإنساني الذي تلتزم به كونها واحدة من المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات والتي تلتزم بقيم مساندة الأشقاء والأصدقاء في الظروف الصعبة التي يمرون بها.