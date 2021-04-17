«معاً» «حوارات افتراضية» لتعزيز الوعي الصحي

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكدت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أن برنامج «لنتواصل» والذي أطلقته «الهيئة» مؤخراً، بهدف تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية والتواصل في ظل التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، سيعمل على تعزيز الثقافة المجتمعية الصحية، عبر مبادرات افتراضية سيتم إعلانها قريباً، ضمن البرنامج خلال الأسابيع المقبلة.

أكد فارس الزعابي، ممثل الصحة والعافية ضمن برنامج «لنتواصل»، أنه سيتم التطرق لعددٍ من القضايا المجتمعية والتي سيتم تسليط الضوء عليها ضمن البرنامج، ومنها قلة الحركة والتغيير المفاجئ في نمط الحياة وانخفاض التفاعل المباشر بين أفراد المجتمع بسبب أزمة جائحة «كوفيد 19».

وأشار إلى أن «لنتواصل» سيشهد مشاركة مختلف فئات المجتمع، عن طريق الأنشطة المتنوعة والحوارات التي ستقام افتراضياً، لافتاً إلى أن مشاركته في البرنامج كشخصية رياضية مساهمة قي تعزيز الوعي الصحي، تأتي بهدف تحسين نمط حياة جميع أفراد المجتمع من كبار المواطنين والمقيمين والشباب وأصحاب الهمم، إضافة للمساهمة في إحداث أثر اجتماعي إيجابي ومشاركة خبراتي ومعرفتي في مجال العلوم الرياضية لتعزيز الاندماج الاجتماعي.

ولفت إلى أنه وبحكم تجربته الاحترافية في رياضة الترايثلون وحصوله على عددٍ من الإنجازات الوطنية والدولية وتخصصه في العلوم الرياضية، فإنه من المهم الاستفادة من وجود تنوع مجتمع دولة الإمارات والذي يضم 200 جنسية، لإحداث الأثر الإيجابي الصحي، والذي يسهم في تعزيز أهداف القطاع الاجتماعي بإمارة أبوظبي وخلق مجتمع متلاحم ونشط على الرغم من وجود التحديات الراهنة.

وبين أن هيئة «معاً» وبعد مرور عامين منذ تأسيسها، استطاعت أن تبذل جهداً لتحقيق رؤيتها المتمثلة في المجتمع المتعاون، عبر العديد من الجهود الملموسة التي قدمت خلال الفترة الماضية، وتجسدت عبر مخرجات برنامج «معاً نحن بخير» ومبادرة «رحلة أجيال» والتي استهدفت كبار المواطنين.

وتشهد الفترة المقبلة إلى إطلاق عددٍ من الحوارات الافتراضية والتي تتناول مجموعة من المحاور منها الصحة في مجتمع أبوظبي، وذلك بما يسهم في إرساء التماسك الاجتماعي وتعزيز الاندماج خلال أوقات انخفاض التفاعل المباشر بين أفراد المجتمع، لترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وخلق فرص للتطوع، حيث تم اختيار ممثلين من الخبراء والمختصين في عددٍ من المجالات، ومنها الصحة والأدب والأعمال والتدريب والمجتمع والذين سيشاركون في عدد من الندوات والأنشطة الافتراضية التي ستقام خلال الشهرين المقبلين بدعم من «معاً» وعدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.