سقوط عصابة سرقة المنازل بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص من الجنسية الآسيوية بينهم امرأة، تخصصوا في سرقة المنازل بالشارقة.

وبناءً على البلاغ الخاص بسرقة مصوغات ذهبية متنوعة، وأموال من عملات مختلفة تعادل قيمتها أكثر من 415 ألف درهم، من أحد المنازل بمدينة الشارقة، تم القبض على المتهم الأول (ح.ع.م) من العصابة، وكشفت التحقيقات التي جرت بعد القبض عليه، عن بقية أفراد التشكيل العصابي، حيث اعترفوا جميعاً بتفاصيل أدوارهم المختلفة في القضية.

وقال العقيد عمر أبوالزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة: إن الإدارة تلقت بلاغاً من المدعوة (ف.ج.م) إماراتية، تفيد بتعرض منزلها للسرقة أثناء وجودها خارجه، ولاحظت بعد عودتها أن الباب الخارجي مفتوح، ووجدت خلعاً بشبك نافذة غرفتها وغرفة والدتها، وذكرت في بلاغها عن اكتشافها بعد دخولها المنزل، سرقة مصوغات ذهبية متنوعة، إضافة لمبلغ مالي قيمته 300 ألف درهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى من عملات أجنبية مختلفة يعادل مجموع قيمتها 415 ألفاً و675 درهماً أخرى كانت ووالدتها تحتفظان بها داخل غرفتيهما. وأشار إلى أنه على ضوء البلاغ المقدم، تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية، للقيام بأعمال البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة، وبناء عليه، تم تحديد مواصفات الجاني، والتي تطابقت مع مواصفات أحد الأشخاص من أصحاب السوابق، وبنفس الأسلوب الجرمي الذي كان يتبعه.