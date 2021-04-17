«إسعاد» لجمعية المهندسين

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع جمعية المهندسين -الإمارات، ينضم بموجبها موظفو الجمعية إلى برنامج بطاقة «إسعاد» الخاصة بشرطة دبي، والتي تتيح لحاملي البطاقة الاستفادة من المزايا والخصومات والعروض التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من (59) دولة حول العالم.

وقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء عبدالله خان، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، فيما وقعها عن طرف جمعية المهندسين، محمد محمود المشروم، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين - الإمارات، بحضور منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، ونائبها المقدم مسعود الحماد، ومن جانب الجمعية حضر المهندس طارق ديماس السويدي، مدير عام الجمعية، والمهندسة حصة الهرمي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، والمهندس صالح المري، منسق الاتصال الحكومي في الجمعية.