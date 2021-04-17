إطلاق مبادرة «سكوتر الشرطة المجتمعية»

رأس الخيمة (الاتحاد)

دشن العميد عبدالله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، مبادرة «سكوتر الشرطة المجتمعية» التي أطلقها مركز شرطة المدينة الشامل بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك .

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة أن القيادة تحرص دائماً في إطار خطتها التطويرية على استحداث خدماتها الموجهة لجمهور المتعاملين بطرق وأساليب مبتكرة ومتميزة، ترتقي مع طموحاتهم وتلبي احتياجاتهم وتتماشى مع تطلعاتهم، وبما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي .

وأضاف: لتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، حرصت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تحقيق مؤشر نسبة الشعور بالأمان لدعم توجهات الحكومة الاتحادية بتبني مفهوم المسرعات الحكومية وتطبيقه بصورة تضمن تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى أن تكون الإمارات المكان الأكثر أماناً على المستوى العالمي.

وأوضح المقدم يوسف الطنيجي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بالإنابة، بأن فريق العمل برئاسة النقيب حسن العوضي مدير فرع الشرطة المجتمعية بالمركز، ضم دراجة سكوتر ضمن عمل المركز والتي ستتواجد عادة في الاحتفالات والمناسبات التي ستقام على أرض الإمارة، حيث سيرتكز عملها في رصد الظواهر السلبية وحلها بالسرعة المطلوبة، ارتكازاً بما تمتاز به تلك الدراجة من سرعة الحركة والتنقل في المناطق السياحية والمناطق المزدحمة بالجمهور بكل سهولة ويسر.