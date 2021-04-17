«تريندز» يشكل مجلسه الاستشاري

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «تريندز للبحوث والاستشارات» عن تشكيل مجلسه الاستشاري، برئاسة عمر النعيمي مدير عام «تريندز»، وعضوية نخبة من الخبراء في الشؤون السياسية والاستراتيجية والإعلامية والتكنولوجية والاقتصادية والقانونية والإسلام السياسي والاتصال الاستراتيجي؛ وذلك بهدف تطوير الأداء العام لـ«تريندز» وتعظيم مخرجاته البحثية والعلمية والتدريبية. ويعقد «مجلس تريندز الاستشاري» اجتماعات دورية لمناقشة الموضوعات حسب المهام والاختصاصات لإعطاء المشورة في مجالات عمل «تريندز» المختلفة، كما يناقش الخطة الاستراتيجية السنوية لـ«تريندز» ومراجعتها، ودراسة المشروعات والمبادرات كافة ومتابعة مراحل تنفيذها، وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها تطوير الأداء العام، وخاصة في قطاعات البحوث والاستشارات والتدريب. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات» أن الإعلان عن تشكيل «مجلس تريندز الاستشاري» يأتي ترجمة للخطة السنوية لـ«تريندز» للعام 2021، والتي تنطلق من شعار «التمكين من خلال التميز»، وبالشكل الذي يعكس طموح «تريندز» نحو العالمية، وتقديم مستوى بحثي رفيع وفقاً لأحدث المعايير العالمية المتعارف عليها دولياً لدى أعرق مراكز التفكير والبحوث في العالم. وأوضح العلي أن «تريندز» يسعى إلى أن يكون جسراً للتواصل البحثي والمعرفي والأكاديمي يجمع الخبراء والأكاديميين والمتخصصين من جميع دول العالم؛ وذلك بهدف الارتقاء بجودة الإنتاج البحثي والفكري والتنوع في أساليب البحث والتفكير، لتحقيق الأهداف العامة التي يصبو إلى تحقيقها.