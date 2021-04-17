رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الرئيس السوري باليوم الوطني لبلاده

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بشار الأسد.