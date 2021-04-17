طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:27 والمد الثاني عند الساعة 03:53 والجزر الأول عند الساعة 10:56والجزر الثاني عند الساعة 21:15.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:05 والمد الثاني عند الساعة 00:34 والجزر الأول عند الساعة 19:43 والجزر الثاني عند الساعة 07:56.