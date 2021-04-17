"الصحة" تعلن تقديم 111,779 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الـساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 111,779 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 9,601,463 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 97.08 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".