شرطة دبي تستقبل 65 نداء استغاثة عبر «أبحر بأمان»

دبي ( الاتحاد)

قال العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، إن عدد مالكي وقائدي الوسائل البحرية المُسجلين في خدمة تطبيق شرطة دبي «أبحر بأمان»، بلغ 3715 شخصاً في كل من منصتي «أبل ستور» و «أندرويد»، كما بلغ عدد نداءات الاستغاثة SOS منذ إطلاق الخدمة 65 نداء.

وأكد العقيد السويدي أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام، حريصة على تطوير كافة الخدمات التي تقدمها قطاعات الشرطة بمختلف تخصصاتها بما فيها القطاع البحري، وتوفير أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي بمواصفات عالمية بما يحقق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي «مدينة آمنة» وإسعاد المجتمع. لافتاً إلى أن الخدمة ومنذ إطلاقها قبل عامين، لاقت إقبالاً كبيراً من رواد البحر ومحبي الرحلات البحرية بجميع أنواعها، نظراً لتوفير الخدمة لآلية سهلة وموثوقة للاتصال بالنجدة وطلب الاستغاثة، وذلك بعد التسجيل بالخدمة في تطبيق شرطة دبي، وإدخال مخطط الرحلة والمواقع المتوقع التوجه إليها، وفي حال تعرض أحدهم لأي حالة طارئة، ما عليه سوى الضغط على SOS، لتحدد بعد ذلك شرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للعمليات ومركز شرطة الموانئ، موقع المستخدم والعديد من المعلومات عن رحلته من خلال منصة ذكية في العمليات مرتبطة بالخدمة، وتحوي شاشة تحكم خاصة وخريطة تفاعلية، كما تقوم الخدمة وبشكل تلقائي أيضاً بإرسال طلبات استغاثة وتنبيهات عن الرحلات المتأخرة في حال عدم قدرة المستخدم على القيام بذلك.