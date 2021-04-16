محمد بن راشد يطلق وسم «#ومضات_رمضانية»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسم «#ومضات_رمضانية»، على حساب سموه في «إنستغرام»، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال سموه في فيديو مصور له أثناء أدائه العمرة، نشره عبر الوسم متضمناً أبياتاً شعرية، أن مصابيح مكة ما هي إلا نور رباني، وأن روحانية المكان تجعلك تشعر وكأن الملائكة تحيط بالمصلين.

وقال سموه في الشريط:

سجدت باسمك إلها عالي الشان

يا الواحد الفرد نظرة منك تغنيني

وسجد لعزة جلالك جسمي الفاني

وخلعت عز الملوك ورجفت إيديني

طال اشتياقي وصوت الحق ناداني

وانا اتبع الصوت في همس يناجيني

لك جيت ساعي إلى مكة بوجداني

يا مالك الملك بالرحمة تلاقيني

وكانت مصابيح مكة نور رباني

كأن الملايك محيطه بالمصلين