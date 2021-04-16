«أنا أستحق الحياة» تفتح باب التبرع بزكاة المال

الشارقة (الاتحاد)

وجهت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، المعنية بنشر وتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف عنه، دعوة للأفراد والمؤسسات في الدولة من القطاعين العام والخاص، للمشاركة في حملتها السنوية التاسعة «أنا أستحق الحياة»، التي أطلقتها في فبراير الماضي.

ومنذ انطلاقها في عام 2013، نجحت الحملة التي تنظمها «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» بتعزيز مشاركة الأفراد والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وجمعت 8.9 مليون درهم، وخصصتها لدعم علاج 1666 مريضاً بالسرطان من المحتاجين والمتعففين وغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

وتم تخصيص التبرعات لدعم أهداف الجمعية الرامية لمواصلة مساعدة مرضى السرطان المحتاجين، وتقديم سبل العلاج التي تشمل جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي والعمليات الجراحية، بما فيها عمليات زرع النخاع الشوكي وتوفير الأدوية.

وأعرب حامد الحامد ، مدير برنامج الشؤون المجتمعية في جمعية أصدقاء مرضى السرطان، عن فخره واعتزازه بالدعم الذي تلقته حملة الزكاة التابعة للجمعية من مختلف شرائح المجتمع الإماراتي، وقال: «نجحت حملة جمع زكاة المال في العام الماضي بجمع أكثر من 2.1 مليون درهم، تم تخصيصها لعلاج 346 مصاباً بالسرطان، وعلى مدار الأعوام التسعة الماضية، أسهم الكرم الأصيل للمجتمع الإماراتي والتبرعات السخية التي قدمها بعلاج 1666 مصاباً بالسرطان ممن لا يمتلكون القدرة على تحمل التكلفة العالية للعلاج، وشمل التمويل تغطية تكاليف 40 جلسة علاج كيماوي، و07 جلسات علاج بالأشعة، و44 علاجاً دوائياً، و10 عمليات جراحية، و20 تصويراً بالرنين المغناطيسي (طبقي محوري)، وتوفير 44 جهازاً طبياً، بالإضافة إلى عملية واحدة لزرع نقي العظام».

وأضاف: «نهدف من خلال الحملة التي تتوزع أموال الزكاة فيها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إلى مواصلة النجاح الذي حققناه العام الماضي، ولهذا وجهنا دعوتنا للمجتمع في فبراير العام الجاري، في وقت مبكر مقارنة بالأعوام الماضية، لضمان مشاركة شرائح أكبر من المجتمع أفراداً ومؤسسات، وأحث الجميع على المشاركة والتبرع، فكل مساهمة مهما كانت صغيرة، وكل درهم تتبرعون به هو بارقة أمل لمرضى السرطان المتعففين».

وبعد النجاح الذي شهده تحدي «أعط واحصد» العام الماضي، أعادت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» تنظيم التحدي الذي أضافته لتطبيقها الذكي الخاص بمسيرة «لنحيا» الرياضية، حيث يستمر التحدي شهراً كاملاً حتى الرابع من مايو المقبل، ويوفر للمشاركين فرصة تعزيز اللياقة البدنية مع التعبير عن روح الخير والعطاء خلال الشهر المبارك.

وتوفر الجمعية فرصة المشاركة في الحملة من خلال تحميل تطبيق مسيرة «لنحيا» الرياضية، وإنشاء حساب خاص على التطبيق الذي يتتبع عدد الخطوات التي يقوم بها المستخدم، وعند إكمال عدد معين من الخطوات يتمكن المستخدم من التبرع بمبلغ محدد لصالح الجمعية.

ويمكن للهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المساهمة في جهود الجمعية لتعزيز الوعي بالسرطان والمساهمة في دعم علاج المرضى من خلال تشجيع موظفيها على التسجيل في تحدي «أعط واحصد» 2021، تحت مظلة مؤسساتهم، وتحقيق حصتهم اليومية التي يبلغ عددها 5000 خطوة، بحيث تتبرع المؤسسات المشاركة بفلس واحد لصندوق الزكاة التابع للجمعية مقابل كل خطوة يخطوها الموظفون.