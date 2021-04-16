محمد بن زايد يعزي هاتفياً الأمير تشارلز في وفاة والده

أبوظبي (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة الصديقة في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وحمّل سموه الأمير تشارلز تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جلالة الملكة إليزابيث الثانية في هذا المصاب الأليم، متمنياً لجلالتها دوام الصحة والعافية. من جانبه عبّر الأمير تشارلز عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتعزيته وما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه والعائلة الملكية.