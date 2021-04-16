«دبي الخيرية» تساهم بمليوني درهم في «100 مليون وجبة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن مساهمتها بمليوني درهم، من خلال دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لدعم «حملة 100 مليون وجبة»، المبادرة الأكبر في المنطقة لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة في 20 دولة عربية وأفريقية وآسيوية خلال شهر رمضان المبارك. ويتيح تبرع الجمعية توفير مليوني حصة غذائية على شكل سلال وطرود، تتضمن المواد الأساسية لإعداد وجبات طعام متكاملة في المجتمعات الأقل دخلاً التي تغطيها الحملة.

وأكد أحمد محمد مسمار، أمين سر جمعية دبي الخيرية، أن الحملة تعكس قيم التكافل والتراحم التي تجسدها دولة الإمارات تجاه الشعوب المحتاجة، وتشكّل ترجمة صادقة لتوجهات قيادة الدولة الرشيدة لمد يد العون والمساعدة إلى المحتاجين».

وشدّد على أن مشاركة الجمعية في الحملة تنطلق من أن «توفير الطعام للمحتاجين يتصدر قائمة احتياجات الإنسان الأساسية، وخصوصاً في هذه الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف دول العالم، اقتصادياً واجتماعياً وصحياً». واعتبر أحمد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة أن المبادرة «تشكل نموذجاً عالمياً وترسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في إغاثة شعوب العالم ودعمها في مواجهة التحديات الإنسانية المتمثلة بالجوع وسوء التغذية».