من الإمارات 100 مليون رسالة خير ومحبة

أ.د أحمد علي مراد*

جاء حجم وتوقيت تدشين حملة «100 مليون وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليؤكدا البعد الإنساني الذي أصبح ثقافة سائدة في المجتمع الإماراتي.

فهي تعد من حيث الحجم الأكبر من نوعها في المنطقة، وستغطي بلداناً عديدة.. أما التوقيت، فليس أفضل من شهر رمضان المبارك، شهر العطاء والإيثار، كما أنه يأتي في وقت تأثرت فيه الفئات الضعيفة بجائحة كورونا.

لقد تعلمنا من المؤسس القائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن العطاء ومساعدة الآخرين، رسالة شعب الإمارات للبشرية، وهي رسالة سامية توارثتها الأجيال حتى غدت عادة يلازمها الشعب الإماراتي.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرسي قيم الخير والمحبة والعطاء من خلال مبادراته العظيمة التي تزرع الأمل في الشعوب المحتاجة. فحملات العطاء التي يطلقها سموه بين حين وآخر تؤكد بعداً إنسانياً عظيماً لهذا القائد الفذ الذي تمرس على الخير والكرم، فأحب بإيثار أن يصل الأجر لجميع شعبه. كما أن مفهوم «البيت المتوحد» الذي زرعه فينا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انعكاس لمبادئ المشاركة المجتمعية واللحمة الوطنية.

إن حملة «100 مليون وجبة» الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام ستساهم بأبعادها المختلفة في تخفيف حدة ووطأة الجائحة في 20 دولة تغطيها الحملة، وتزرع البسمة والتفاؤل في هذه المجتمعات.

ويعزز من كفاءة تنفيذها، ما تضمه الدولة من بنية تحتية متصلة بخدمات الدعم اللوجستي وسلاسل التوريد، ما ينعكس على الكفاءة والسرعة في الوصول إلى الأماكن المحتاجة. كل ذلك مدعوم باستراتيجيات وطنية تضمن تحقيق الأهداف المنشودة. إن تعزيز العمل الإنساني في هذا الشهر الفضيل، جزء أصيل من ثقافة مجتمع الإمارات الذي يحب الخير للجميع من دون النظر إلى الأعراق والأنساب. وتحمل هذه الحملة والمبادرة الكريمة الكثير من الرسائل، ومن هذه الرسائل إرسال 100 مليون رسالة حب وخير من الإمارات لكل إنسان يعيش في هذه الدول التي شملتها المكرمة السامية. ويأتي نشر الأمن والأمان وبناء مجتمعات اقتصادية متماسكة خالية من الصراعات والنزاعات من الرسائل السامية. كما أن الحدود الجغرافية لهذه الحملة تشمل العالم العربي الكبير ليظل العرب جزءاً أساسياً من مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث المصير مشترك والهدف واحد. وهناك بُعد استراتيجي مهم لهذه المبادرة، يتمثل في تنمية العقول من خلال توفير الطعام لتحقيق الرفاهية والصحة، وبناء العقول يساهم في تنمية وتطور هذه المجتمعات.

* باحث أكاديمي