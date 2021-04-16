3 ملايين درهم من «الصياح وأبناؤه» لـ «حملة 100 مليون وجبة»

دبي (الاتحاد)

تبرعت شركة «الصياح وأبناؤه» بمبلغ ثلاثة ملايين درهم لحملة «100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 20 دولة عربية وآسيوية وإفريقية طيلة شهر رمضان، وتعادل مساهمة ثلاثة ملايين درهم قيمة المكونات الأساسية لإعداد 3 ملايين وجبة طعام في المجتمعات الأقل دخلاً ذات القدرة الشرائية المنخفضة ضمن الدول العشرين التي تشملها الحملة.

وقال مروان بن محمد نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الصياح وأبناؤه»: إن دولة الإمارات سبّاقة في مد يد العون وإغاثة الملهوف وقيادتنا الرشيدة هي القدوة في العطاء الإنساني دون تمييز بين عرق أو لون أو منطقة.

وأضاف: «نحن نتعلم ونتربى على قيم العطاء وما زلنا على درب القادة العظماء ونستمد من وحي المواقف الإنسانية النبيلة التي سجلوها ويواصلون تسجيلها، وسنواصل العمل على دعم مبادرات الخير والعطاء في ظل رؤية القيادة الرشيدة، ونتمنى أن نستمر ونحافظ على تلك المبادرات التي تحقق التكافل الاجتماعي في دولة العطاء والانتماء.