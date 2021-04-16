«المعمل».. مساحة جديدة لإبداع الشباب في أبوظبي

خلفان النقبي (أبوظبي)

يعتزم مركز أبوظبي للشباب تفعيل مساحة «المعمل»، وهي مساحة جديدة، تقع في الطابق الأرضي، بجانب الاستديو، ويشكل «المعمل» نقطة انطلاق جديدة للشباب للتعرف على مجالات عدة منها عالم الروبوتات والتصميم، وحتى صناعة وإنتاج السلع ضمن قطاع بيع التجزئة، ومن المخططات التي يعمل عليها مركز أبوظبي للشباب لتفعيل المساحة هو التعاون مع جهات ذات تخصصات عملية وتقنية، تُعنى بتفعيل المعدات بالطريقة الصحيحة والآمنة والاستثمار فيها.

وأوضحت نورة الشيخ الزعابي، مدير بالإنابة، أن «المعمل» مساحة مخصصة للعمل على مختلف الصناعات والأعمال الحرفية، والهندسية والأتمتة، والروبوتات، مجهزة بمجموعة من المعّدات والأجهزة والتقنيات التي تساعدهم على العمل والابتكار، وإدارة المشاريع، مثل، الطابعة ثلاثية الأبعاد، والتي بدورها تخدم المهندسين والمصممين الشباب، وطلبة الطب على استخدام التقنية في مختلف المجالات والتخصصات لطباعة أعمالهم. كما تتوفر آلة القطع بالليزر، التي يمكن من خلالها خلق قطع فنية بمختلف المواد كالخشب، البلاستيك، الحديد، الجلد، والأقمشة والورق، كما وتوفر المساحة طابعة حرارية للملابس، بالإضافة لقاطعة الورق اللازق.

وقالت الزعابي: تعتبر Makerspace Al Zeina من الجهات التي نهدف للتعاون معها لتفعيل هذه المساحة لجذب الشباب وتنمية قدراتهم في مجال الصناعة والابتكار. تختصMakerspace Al Zeina في عمل ورشات عملية حول مواضيع الصناعة والابتكار، لتطوير مهارات الأفراد في مختلف الأعمار، من خلال ممارستهم للحرف الفنية، منها الحرف اليدوية كالسيراميك والخياطة والتطريز وغيرها من الأعمال اليدوية والآلية باستخدام أدوات النمذجة الحديثة. وأكدت الزعابي، عند افتتاح مساحة المعمل سيتعرف الشباب على جميع إجراءات الأمن والسلامة التي يجب اتباعها عند التواجد في المعمل ومن هذه الإجراءات الاستخدام الآمن والصحيح للمعدات بوجود مدربين وفنيين متمرسين للإشراف على أعمالهم. وأضافت أن المعمل يعد محطة انطلاق للشباب للتعرف على المجالات بأسلوب عملي وممتع، والرؤية التي نعمل عليها في المعمل هي تحقيق آمال الشباب، وتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.