ورشة حول النقاط المرورية في «شرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في شرطة أبوظبي ورشة معرفية افتراضية حول ثقافة النقاط المرورية، بالتعاون مع مؤسسة مواصلات الإمارات، وذلك بهدف توعية فئة النساء العاملات «مشرفات الحافلات».

وقدمت الورشة محاضرات الإدارة، حيث أوضحن أهداف القانون الوزاري رقم (178) لسنة 2017 والخاص بقواعد الضبط المروري والإجراءات المتبعة بشأن النقاط المرورية، وآلية تخفيض النقاط واسترجاع رخص القيادة.

ومن جانبه، أكد العقيد أحمد جمعة الخييلي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بالإنابة حرص «شرطة أبوظبي» على التوعية بالبرنامج باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والأوردو، موضحاً أنه يركز على تأهيل وتدريب مخالفي قانون السير والمرور من خلال إلحاقهم في محاضرات ودورات متخصصة، حيث يحق للسائق الدخول مرة واحدة في العام ويتم خلالها تخفيض «8» نقاط لمن لم يتجاوز عدد النقاط المرورية المتراكمة لديه عن «23» نقطة مرورية.

وذكر أنه عند بلوغ 24 نقطة مرورية يتم سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر مع وقف العمل بها، ويعفى السائق من سحب الرخصة إذا اجتاز الدورة التدريبية، وتعرف على السوابق المرورية الثلاثة، مضيفاً : أن السابقة المرورية الأولى هي عند بلوغ المخالف 24 نقطة، والثانية عند بلوغ المخالف 48 نقطة، والثالثة عند بلوغه 72 نقطة خلال عام واحد.

استمرارية

أشار الخييلي إلى استمرارية البرامج الخدمية للنقاط المرورية خلال جائحة كورونا «كوفيد- 19» مع تقليل عدد المنتسبين في البرامج ومخاطبة السائقين بلغتهم الأم لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما يتضمن البرنامج التوعية بالقيادة الآمنة وكيفية التعامل مع النقاط المرورية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى السائقين، تفادياً لسحب رخص القيادة منهم، وإرشادهم بالمخاطر المترتبة عن ارتكاب المخالفات.

ونصح السائقين بضرورة اتباع أنظمة وقوانين المرور، تجنباً للمخالفات وحجز المركبات وحفاظاً على سلامة الجميع.