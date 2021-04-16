«الداخلية» تشارك في مؤتمر «محققي الاحتيال المعتمدين»

أبوظبي (وام)

شاركت وزارة الداخلية، في أعمال المؤتمر السنوي السادس لمحققي الاحتيال المعتمدين في الشرق الأوسط لعام 2021 الافتراضي، الذي نظمته جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، بالتعاون مع جمعية مكافحة الاحتيال السعودية وهيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، حضر المؤتمر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية، عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول عن قارة آسيا، ومحمد القويز رئيس هيئة السوق المالية، في المملكة العربية السعودية، وكبير محللي القانون لشبكة «سي إن إن»، والمدعي العام الأميركي السابق للمنطقة الجنوبية من ولاية نيويورك وبريت بهرارا، والخبيرة الإستراتيجية وخبيرة لغة الجسد باميلا بارنوم، وخبراء مختصون في مجال استكشاف الحالات والاتجاهات المهمة التي ظهرت في مجالات التطور التكنولوجي وإدارة المخاطر ومنع الاحتيال، وعدد من المسؤولين في منطقة الشرق الأوسط من القطاعين العام والخاص.

كما تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بإتباع نهج إستراتيجي لمنع ومكافحة الفساد والاحتيال، والاستفادة من تحليل البيانات لكشف الاحتيال، وإجراء تحقيقات الاحتيال أثناء العمل «عن بُعد»، ومنع الجرائم الإلكترونية المستندة على الذكاء الاصطناعي.