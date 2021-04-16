إلزام مستأجرة بدفع 387 ألف درهم

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قررت محكمة «نقض أبوظبي»، بإلزام مستأجرة بإخلاء «مكاتب» وحدات التداعي وأداء بدل القيمة الإيجارية، بحسب العقد المتفق عليه بينها وبين مالكة العين المؤجرة وحتى تاريخ الإخلاء والتسليم الفعلي، بواقع 387 ألف درهم سنوياً، مع تقديم براءة ذمة من الماء والكهرباء والاتصالات وتسليمها لها.

وتدور حيثيات القضية حول إقامة مالكة العين المؤجرة دعوى قضائية لدى لجنة فض المنازعات الإيجارية بأبوظبي ضد مستأجرة، مطالبة إلزامها ببدل القيمة الإيجارية لوحدات التداعي المؤجرة بتاريخ محدد حتى تاريخ الإخلاء الفعلي المتفق عليه بين الطرفين، مع تقديم براءة ذمة من الماء والكهرباء وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص وبالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد علي سند من القول بأن مستأجرة استأجرت منها 18 مكتباً بعقد إيجار لمدة عام واحد، وبأجرة سنوية تقدر بـ 387 ألف درهم ورفضت التوقيع على العقد.

وأوضحت محكمة «نقض أبوظبي»، أن الثابت بالأوراق أن «المستأجرة» قامت بسداد القيمة الإيجارية عن مدة ذلك العقد بواقع 4 شيكات مشار إلى مراجعها بذات العقد قيمة كل واحد 96 ألف درهم بإجمالي قيمة الإيجار السنوية المحددة في مبلغ 387 ألف درهم، مما يعد قرينة قوية علي قيام العلاقة الإيجارية .

وأوضحت المحكمة أن المستأجرة أقرّت بمذكرتها التعقيبية على تقرير الخبير التكميلي بأنها سددت الأجرة بموجب الشيكات السالف ذكرها حتى تاريخ انتهاء العقد، وقامت بإخلاء العين، ولكن دون إثبات ذلك.