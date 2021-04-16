«أكاديمية سيف بن زايد» تنفذ 6 دورات متخصصة

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي برنامجاً للتدريب الإداري التخصصي لموظفي هيئة الموارد البشرية، وتضمن 6 دورات إدارية تخصصية افتراضية «عن بُعد» بمشاركة نخبة من محاضري المعهد الإداري التخصصي لدى الأكاديمية.

وأوضح اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن تنفيذ البرنامج يأتي ضمن جهود الأكاديمية في مد جسور المعرفة بين القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركائها الاستراتيجيين من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، ومن منطلق الحرص على تبادل الخبرات وتزويد الكوادر المهنية بالمعرفة التي تمكنهم من دفع عجلة التطوير المهني.

وأكدت علياء عبدالله المزروعي المدير العام لهيئة الموارد البشرية في أبوظبي اهتمام الهيئة بتطوير وتنمية مهارات الكوادر البشرية العاملة في وحداتها التنظيمية وتعزيز خبراتهم ومعارفهم بصفة مستمرة، من خلال تمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة على أعلى معايير الجودة والتميز، وذلك من خلال وضع خطط تطويرية لإلحاق موظفيها ببرامج التدريب والتطوير التخصصي والعام وتنظيم ورش عمل ومحاضرات مختلفة بالتنسيق مع أفضل بيوت الخبرة المحلية والدولية.

وأثنت على التعاون الكبير والملموس من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وأعربت عن تقديرها لجهود العاملين في الأكاديمية لنقل معارفهم لموظفي الهيئة، والاستفادة من خبرات نخبة الاختصاصيين والأكاديميين العاملين لدى الأكاديمية، بما يعزز استمرارية التعاون والعمل المؤسسي المشترك بين الطرفين.