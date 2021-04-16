«الصحة»: تقديم 102,340 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة ماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 102,340 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 9,489,684 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 95.95 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-،19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.