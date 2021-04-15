برامج رمضانية لجمعية «عجمان الاجتماعية»

عجمان (الاتحاد)

أعلنت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية عن أجندة فعالياتها وأنشطتها الثقافية خلال شهر رمضان.

وأوضحت منى صقر المطروشي مدير عام الجمعية، بأن الخطة تستهدف جميع فئات المجتمع، وبات الشهر الفضيل من الشهور التي نهتم بها في ترسيخ مفهوم العادات والتقاليد، وغرس السمات الحميدة من خلال مجموعة من الفعاليات المتنوعة، منها محاضرات دينية تحث المجتمع على العبادات والشرح المفصل للسيرة، وقيمة الصيام وخدمة المجتمع والنهوض، بالتعاون مع غرس روح العمل والاستفادة من الصيام واستثمار الشهر الكريم.

كما أعدت الجمعية حفلاً ختامياً لإعلان أسماء الفائزين في جائزة الجمعية للقرآن الكريم عبر تقنية التواصل المرئي.

وأضافت المطروشي أن الموروث الثقافي والتراث الإماراتي له نصيب كبير في أجندة الفعاليات، حيث يقدم حلقة كل أسبوع من برنامج (عجمان الماضي الجميل).