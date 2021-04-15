«الشؤون الإسلامية»: دروس الحديث تستقطب الجمهور

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فعاليات متنوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها: دروس الحديث وشرح كتاب فقه الصيام من مختصر البخاري، «كتاب الصيام»، والذي يتولى شرحه عبر منصات الهيئة فضيلة الشيخ طالب الشحي، مستشار الشئون الدينية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وقال الشحي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ).

وعلى الصائم استحضار نعمة الله عليه بالصيام، إذ وفقه الله لذلك ويسره له.

وتناول فضيلة الشيخ طالب الشحي، أثر الصوم وانعكاساته على الصائمين، وخاصة صوم شهر رمضان الذي يهذب النفوس والأخلاق، وأن الله عز وجل أنزل فيه القرآن، وفيه ليلة القدر، وهي ليلة خير من ألف شهر، وأن من صامه وقامه إيماناً واحتساباً كان سبباً لمغفرة الذنوب، وفيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب النيران وتُصفد الشياطين وفيه عتقاء من النار، وصيام رمضان سبب لتكفير الذنوب.

كما تناول الشحي أحكام صوم رمضان وبيان فضله، عن سائر أيام العام وشهوره، وتناول المسائل والأحاديث ذات الصلة بالصوم، والاعتبار في معرفة الهلال بالرؤية للهلال، وكذلك صوم أيام الشك احتياطاً لإبراء الذمة، ومن فعل ذلك فقد خالف توجيهات وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين الشحي الأحكام المتعلقة بالصيام وأسباب نزول الآيات«وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر».

وبين أن للصائم فرحتين، يوم فطره وفرحة عند لقاء ربه، وعلى كل مسلم الحرص على أن ينقي صيامه من كل شائبة تؤثر في هذه العبادة، ودعا الشحي إلى الحرص إلى أن يكون الهدف للصائمين أن يكونوا من عتقاء الشهر، وفي الحديث الشريف يقول الله: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»، مشيراً إلى أن الصوم وقاية، ولافتاً إلى ما يتوجب أن يتحلى به الصائم، وهو التمثل بأخلاق الصائمين، والعفو والصفح، وعدم التشاحن أوالتباغض حتى ينال الأجر من رب العالمين،وأجر الصابرين، والله قال: «إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب»، فضائل الصيام وجزاء الصائمين يصعب حصرها، ففضل الله واسع وكرمه عميم، وأن للصائمين منزلة خاصة في الآخرة، ويدخلون الجنة من باب خصص للصائمين فقط ويغلق عن غيرهم.