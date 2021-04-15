«رتل» في ضاحية الخالدية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مجلس ضاحية الخالدية أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة جائزته القرآنية التي تحمل اسم «رتل» في دورتها الخامسة، والتي ينظمها هذا العام «عن بُعد»، بالتعاون مع مركز منار السبيل لتحفيظ القرآن الكريم، موجهاً الدعوة للمشاركة في مختلف فئاتها. ومن المقرر أن تنطلق المسابقة في 18 أبريل، وتتواصل حتى 29 من الشهر نفسه، وتضم المسابقة عدة مستويات الفرع الأول في جزء عم وأقصى عمر للمشاركة 10 سنوات، والفرع الثاني هو جزءان وهما جزء عم و جزء تبارك، وأقصى عمر للمشاركة 13 سنة، أما الفرع الثالث فيخصص لربع يس وأقصى عمر للمشاركة 18 سنة.

وأكد خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية حرص المجلس على تعزيز التواصل مع أهالي الضاحية وتشجيع أبنائهم على حفظ القرآن الكريم من ضمن مختلف الفعاليات التي تحقق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في تعزيز المبادرات الثقافية المفيدة لأهالي وأسر الضاحية تحت مظلة المجلس، وتحقيق التقارب الاجتماعي والثقافي وتعزيز تنمية مهارات أفراد الأسرة والمجتمع.

وأشار إلى أن مجلس الضاحية نجح طوال أربع سنوات ماضية في تنظيم عدة مبادرات مجتمعية «عن بُعد» لأهالي ضاحية الخالدية في خطوات سباقة، والتي تسير ضمن استراتيجية المجلس في تحقيق أهدافه وخدمة أهالي الضاحية حتى في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والسعي في تنمية أوقات فراغهم من خلال تواجدهم في منازلهم.

وأوضح المري أنه سيتم إجراء المسابقة اعتباراً من يوم الأحد السادس من رمضان، وذلك من خلال منصات التواصل الإلكترونية اتباعاً للإجراءات الاحترازية في الدولة.