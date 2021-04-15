2250 كوبون «إفطار صائم» في «شرطة رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

وفرت «شرطة رأس الخيمة» من خلال الفريق التنفيذي للسعادة وجودة الحياة عدداً من كوبونات «إفطار صائم» لكافة مستخدميها بلغت نحو 2250 كوبوناً، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك لرفع نسبة السعادة والإيجابية في بيئة العمل الشرطي، وتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حفاظاً على سلامة الموظفين، من حيث التباعد الجسدي والتدابير الوقائية الأخرى المعمول بها .

وقال العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة المشرف العام على الفريق التنفيذي للسعادة وجودة الحياة: إن الفريق يحرص دائماً على تحقيق السعادة والاستقرار للموظفين، عبر ترسيخ الإيجابية بوصفها قيمة أساسية في مجتمع الإمارات وتعزيز رضاهم وإسعادهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ويراعى فيها أن تكون بطريقة مبتكرة ترتقي بالتطلعات وما وصلت إليه القيادة العامة من مكانة ريادية.

من جانبه، أكد العميد عادل عبدالله بن نصيب نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة الرغبة الصادقة إلى تطبيق وتنفيذ كافة الأفكار التطويرية المتميزة بما يتوافق مع التوجيهات والتي ستنعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة، وأكد دعم وتوفير كافة السبل التي تعزز رضاهم.

وقال: إن عمل الفريق يرتكز على تطوير بيئة العمل بشكل مستمر، وتلبية الاحتياجات المهنية وتنمية الموظفين ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم باعتبار أن ذلك كفيلاً بالوصول لمستوى عالٍ من الولاء المؤسسي والسعادة لدى الموظفين، الأمر الذي سيساهم وبشكل كبير في مضاعفة إنتاجيتهم بما يصب في مصلحة العمل وتطويره وتقدمه.