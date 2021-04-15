«إفطار صائم» للسائقين في «رأس الخيمة للمواصلات»

رأس الخيمة (الاتحاد)

نفذت هيئة رأس الخيمة للمواصلات مبادرة «إفطار صائم»، بالتعاون مع جمعية «بيت الخير»، والتي سيتم توزيع 680 وجبة إفطار لجميع سائقي مركبات الأجرة والحافلات يومياً قبيل موعد الإفطار بإجمالي 20,400 وجبة. وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام الهيئة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار البرامج والأنشطة المجتمعية التي تشارك بها الهيئة في تعزيز قيمة المسؤولية المجتمعية، من خلال الدعم والمشاركة في الجانب الخيري والأعمال الإنسانية التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة نحو أفراد المجتمع.

وذكر أن مبادرة «إفطار صائم» تأتي في إطار التعاون بين الهيئة، وجمعية بيت الخير، وتعكس حرص الجانبين على تقديم الدعم والعون لفئة السائقين، وذلك من خلال توفير وجبات الإفطار بشكل يومي خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى ضرورة الالتزام والتقيد من السائقين كافة بالقواعد المرورية خلال هذا الشهر الفضيل، لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، متمنياً للجميع شهراً حافلاً بالخير والبركة، ومؤكداً أن الهيئة تسعى بشكل دائم إلى تفعيل وتقديم مبادرات مجتمعية يعود نفعها على المجتمع بفئاته المختلفة.