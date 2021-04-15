«خيرية الشارقة»: 60 ألف مستفيد من مشروع «السلة الغذائية»

الشارقة (وام)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن 60 ألفاً استفادوا من مشروع «السلة الغذائية» الذي يستهدف مساعدة الأسر المتعففة على توفير المؤن الغذائية والاحتياجات الأساسية طيلة الشهر الفضيل ضمن حملتها الرمضانية «جود».

وأوضح عبدالله سيف بن هندي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة أن فرق العمل من موظفي الجمعية ومتطوعيها المكلفين من قبل اللجنة العليا للحملة الرمضانية انتهوا من توزيع مخصصات «السلة الغذائية» بشكل مبكر قبيل شهر رمضان المبارك.

ولفت ابن هندي إلى أنه تم توفير محتويات السلة بالتعاون مع المنافذ التجارية المتعاونة، حيث وضعت الجمعية في بادئ الأمر تصوراً بتوفير السلة لما يقارب 25 ألف مستفيد، ونظراً للإقبال الكبير على التبرع للمشروع من قبل المحسنين تمكنت الجمعية من توسيع قاعدة المستفيدين لتصل إلى 60 ألف مستفيد.

وقال إن التوزيع استمر بشكل يومي في كافة مناطق إمارة الشارقة، من خلال الإدارات الفرعية في البطائح والمدام والمنطقة الوسطى بالذيد إلى جانب المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن عملية التوزيع شملت أيضاً الأسر المتعففة من سكان الإمارات المجاورة في أم القيوين ورأس الخيمة من خلال الشراكات القائمة مع المؤسسات المتعاونة. وأشار إلى أن الجمعية أكملت عملية توزيع مخصصات المشروع متبعة بذلك كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.